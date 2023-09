Ospedale di Sant’Agata | Maglione | “Ritroviamo il senso di comunità del 2019”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRitrovare ildiintorno alla vicenda dell’dide’ Goti per evitarne la chiusura deve essere l’obiettivo ed è l’unica strategia possibile. In talcondivido l’appello del deputato Francesco Maria Rubano quando dice: “non mi interessano le appartenenze e le bandiere di partito, serve l’impegno di tutti per assicurare ai sanniti il diritto fondamentale alla salute”. Lo condivido perché è stato il faro del mio agire all’interno delle Istituzioni come parlamentare e perché se oggi esiste la deroga per il Pronto Soccorso e il conseguente decreto 41 da attuare che lo stesso Rubano richiama, lo ringrazio per aver riconosciuto il lavoro fatto da chi lo ha preceduto, è perché in quel momento si mosse unaintera e non il ...