Orsi e lupi non vanno temuti | basta con questa caccia alle streghe!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 settembre 2023) di Maria Cristina Garofalo per Mountain Wilderness Italia È triste e sconcertante leggere su uno storico quotidiano italiano “Il paese esasperato dall’orsa Gemma, ruba torte e dolci”, e a proposito diche in quanto a irrazionale ferocia favolistica ben si abbinano ai plantigradi “in Europa segnalati migliaia di assalti ad animali e persone”. Uno di loro è stato così sciocco da attaccare persino il pony di Ursula Von Der Leyen! Però nessuno dice che ci sonovatori che si sono attrezzati usando scheletri di mandibole dia volte addirittura finte, costruite alla meno peggio, per “dimostrare” gli attacchi del branco e intascare gli indennizzi. Non una parola viene spesa sul fatto che molto spesso le aggressioni sono di cani rinselvatichiti (in moltissimi casi per l’abbandono da parte degli umani). Per non dire come sia ...