Oroscopo Paolo Fox domenica 17 settembre 2023 | Bilancia emozionato

(Di sabato 16 settembre 2023) L’diFox per oggi,16Ariete In amore c’è qualcuno che vi sta facendo battere il cuore e se siete convinti, buttatevi. Sul lavoro tutto procede alla grande. Buoni i rapporti con i colleghi del segno dei Pesci. Toro Questa giornata è molto buona per i sentimenti e bisognerebbe cercare di sfruttare il favore delle stelle. Sul lavoro non ci sono grosse novità. Gemelli La luna regala emozioni forti, basta sapere con chi condividerle. Sul lavoro siete stimati da tutti. Potete quindi avanzare proposte e richieste, perché siete ben visti e molto considerati. Chi vi circonda quindi può tenere in considerazione le vostre idee. Cancro Arrivano belle novità in amore anche se non sapete ancora cosa volete. Sul lavoro c’è un po’ di stanchezza ma c’è ancora modo di crescere. ...