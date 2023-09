Oriana Marzoli | continua l’avventura al Gran Hermano | con lei un gieffino che partecipò all’edizione con Daniele Dal Moro

(Di sabato 16 settembre 2023) Persi è aperto un nuovo capitolo televisivo al, versione spagnola delde Fratello. Dopo aver terminato la sua relazione conDal, l’influencer di origini venezuelane è volata in Spagna suscitando non poche polemiche. Tuttavia, le strade disi sono incrociate indirettamente di nuovo grazie all’ingresso L'articolo

è appena entrata al Grande Hermano Vip e, almeno in queste ore, pare che la sua storia d'amore con Daniele Dal Moro proceda serenamente nonostante la distanza. La venezuelana, proprio ...Il Gran Hermano , edizione spagnola del nostrano Grande Fratello , è appena iniziato, ma già si parla in particolare di una concorrente che di certo non passa inosservata:, conosciuta in Italia proprio per la sua partecipazione all'ultima edizione del GF Vip .è entrata nella casa spagnola proprio ieri sera e la serata è partita con il botto tra ...è stata una delle concorrenti più amate nell'ultima edizione del GFVip , tanto da arrivare in Finale contro Nikita Pelizon , vincitrice del reality lo scorso marzo. Ora, per la ...C'è anche Michael Terlizzi dentro la Casa del Gran Hermano Vip insieme ad. L'ex concorrente del Grande Fratello , appena all'interno della grotta dove si trovava momentaneamente pure la venezuelana, ha parlato subito di Daniele Dal Moro .al Gran ...

Oriana Marzoli show: entra a sorpresa nel Grande Fratello in Spagna! Corriere dello Sport

Oriana entra al Gran Hermano con l’ex GF Terlizzi. È già caos: "Qui non ci sto" Libero Magazine

Oriana Marzoli è appena entrata al Hermano Vip e, almeno in queste ore, pare che la sua storia d’amore con Daniele Dal Moro proceda serenamente nonostante la distanza. La venezuelana, proprio nella Ca ...Nuovo reality per Oriana Marzoli. Dopo il GF Vip ecco la stessa esperienza in Spagna dove ha avuto modo di parlare anche di Daniele Dal Moro.Ieri sera, Oriana Marzoli ha iniziato la sua avventura al Gran Hermano Vip . La modella di origini venezuelane è entrata nella Casa più spiata di Spagna, e tra i… Leggi ...