L'inha raccolto almeno 10 milioni di firme contro il governo del presidente William Ruto. Lo ha confermato il leader della coalizione Azimio la umoja ed ex primo ministro Raila Odinga,...... Instagram, Telegram, WhatsApp e YouTube all'inizio di giugno, nel corso delle manifestazioni per la condanna del leader dell'Ousmane Sonko. In, invece, il Presidente ha concluso un ...Cara Meg Whitman, chiudi la bocca e tieniti alla larga dagli affari del. Il nostro Paese non è né gli Stati Uniti né una colonia americana". Solo due anni fa nessun politico africano avrebbe ......elencato tra i problemi che hanno macchiato le elezioni l'insabbiamento dei comizi dell',... La presidente della missione di osservazione del Commonwealth, Amina Mohamed, del, ha ...

Opposizione Kenya, '10 milioni di firme contro il governo' Agenzia ANSA

Kenya: un ulteriore passo avanti nel dialogo con opposizione ... Rivista Africa

L'opposizione in Kenya ha raccolto almeno 10 milioni di firme contro il governo del presidente William Ruto. Lo ha confermato il leader della coalizione Azimio la umoja ed ex primo ministro Raila Odin ...