Olimpiadi 2026 | date e numeri | perché costruire la pista da bob nei tempi previsti è diventata un’impresa quasi impossibile

(Di sabato 16 settembre 2023) Due puntini, segnati in rosso in un cronoprogramma lungo nove pagine, agitano i peggiori incubi di Giovanni Malagò, presidente del Coni, di Andrea Varnier, amministratore delegato di Fondazione Milano Cortina, e del commissario straordinario di governo Luigivalerio Sant’Andrea, ad di Infrastrutture Milano Cortina. Il primo punto cade sulla data del 15 novembre 2024, il secondo sul 15 novembre 2025. Il primo indica il giorno in cui dovrà essere ultimata lada bob “Eugenio Monti” (con impianto di refrigerazione funzionante), per consentire l’avvio dei collaudi parziali da parte delle federazioni internazionali. Il secondo puntino marca il completamento di tutta l‘opera, così da renderla disponibile all’appuntamento a cinque cerchi del febbraio. Se quelle duesaltano, salta anche l’Olimpiade di bob, ...