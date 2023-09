Odio l’estate | dove è stato girato il film con Aldo Giovanni e Giacomo

Leggi su screenworld

(Di sabato 16 settembre 2023)in Puglia, in diverse città come Otranto, Mola di Bari, Lecce e, ovviamente, il centro storico di Bari. Anche la location della spiaggia si trova in Puglia, precisamente a Santa Cesarea Terme. Per le scene iniziali deldi, le riprese si sono svolte invece a Milano, passando poi per la Toscana, in particolare a Follonica e Isola del Giglio. All’interno delnon viene mai specificato il luogo di vacanza in cui soggiornano i protagonisti, perché si tratta di un insieme di diverse località pugliesi. A partire dal borgo di Mola di Bari, che si trova a metà strada tra il capoluogo pugliese e Polignano a Mare, sino a toccare città storiche come Lecce, Otranto e Ugento. Proprio nel ...