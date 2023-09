Nuovo ruolo per Elmas ma non c’è spazio al Napoli | l’annuncio

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 16 settembre 2023), possibile scenario svelato dall’ex: si valuta una posizione in campo nuova, ma c’è da valutare lodisponibile Il jolly macedone è stato grande protagonista nella sfida valida per la qualificazione a EURO 2024 contro l’Italia dell’ex allenatore Luciano Spalletti, si è rivelato una vera e propria spina nel fianco della difesa azzurra. Oltre questo, ha siglato anche il gol che ha portato la sua Nazionale in vantaggio contro Malta, nella vittoria per 2-0, che ha portato la Macedonia del Nord a quota 7 punti nel girone di qualificazione. Dunque, si tratta di un momento d’oro per l’azzurro, che spera di proseguire anche con la maglia del. Dopo un inizio di campionato opaco, nel quale è stato considerato poco da Garcia (solo 23 minuti totali, da subentrato, nelle prima tre di campionato), contro il ...