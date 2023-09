Nuovo record dei tifosi del Napoli | De Laurentiis sorride

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 16 settembre 2023) Buone notizie per De: idelfanno segnare numeri da, incasso da paura per l’evento della stagione Come nella scorsa stagione anche in quella corrente di certo non si può dire che manchi il supporto deidel. Che sia in casa o in trasferta, gli spalti riservati ai partenopei sono quasi sempre pieni. Numeri incredibili anche per la campagna abbonamenti: venduti più di 22 mila sui 25 mila totali messi a disposizione, di certo la recente vittoria dello scudetto ha influito sulle vendite. Iazzurri pregustano già il match più suggestivo della prossima fase a gironi di Champions League, c’è già aria di-Real Madrid in città. I supporters partenopei hanno letteralmente preso d’assalto i biglietti. Come ...