Nuova sede per l’Aircraft Engineering Academy | Ryanair ci investirà 10 milioni

(Di sabato 16 settembre 2023) Azzano San Paolo. Doppia importante notizia per il mondo economico-scolastico che ruota attorno allo scalo di Orio al Serio. Durante la cerimonia d’inaugurazione delladi Aircraft(AEA), prima realtà italiana specializzata nella formazione di tecnici manutentori per il settore dell’aviazione,ha annunciato “un investimento di 10” da parte della Compagnia irlandese, a sostegno del progetto dell’. Ciò significherà che, nel giro di qualche anno (il corso dell’AEA ha durata quadriennale e si articolerà in due bienni, uno più teorico e il secondo assai più pratico, nda), verranno immesse sul mercato ben più delle cento figure professionali iperspecializzate, immaginate inizialmente: almeno dieci volte tanto. Costituita ...

Come si legge su LaSardegna, il processo è ormai giunto alle battute finali. Mancano solo le ...coinvolto in un'inchiesta giudiziaria anche per l'attività della società di autotrasporti con...... aveva il permesso di uscire, come si legge su LaSardegna, solo per lavorare come servo ... L'arma decise, pertanto, di trasferire il militare in altra. Attentato incendiario al distributore ...Un brindisi e un bacio sulle labbra suggellano l'inizio di unaavventura, ma ora ci sarà da ... Avevano inquadrato gli spazi ampi e vuoti, le grandi vetrate e lain cui sorgerà una piscina ...... noto per aver realizzato anche alcune chiese, altre residenze e la stazione di Porta. Tipico ... Scampato ai bombardamenti della seconda guerra mondiale, attualmente palazzo Priotti èdi ...

Nuova sede per la Airforce, da Fabriano a Cerreto D'Esi Agenzia ANSA

Nuova sede AEA e 10 milioni da Ryanair per formare 1.000 tecnici manutentori aeronautici LA STAMPA Finanza

Nelle nostre Sedi trovi, oltre a tutta la gamma di veicoli dei Marchi ... le marche -PACCHETTI ASSICURATIVI su misura con possibilità di garanzia del valore a Nuovo _____ Sebbene sia stato fatto ogni ...Stezzano (BG), 13 settembre 2023 . Si è svolta oggi presso la sede di Schneider Electric a Stezzano (BG) la presentazione di ITS Energy & Digital Process Specialist: un nuovo percorso formativo di ist ...La prima sede aprì nel 2012 a Mestre ... diventando un punto di riferimento anche per i curatori attenti alle nuove sperimentazioni. Marina Bastianello Gallery Venice La nuova collocazione veneziana ...