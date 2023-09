In Cile si è toccata ladello scippo. Un uomo è stato derubato del suo monopattino elettrico mentre stava tornando a casa: un auto si è avvicinata e un malvivente si è sporto dal finestrino strappandgli il ...... hanno immediatamente notato un uomo che correva dirigendosi verso corso Portainseguito da ...convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti l'accompagnamento coatto immediato alla... che come anticipato ostacolano di fatto l'accompagnamento allao il respingimento dell'... entrambi avvenuti nei pressi del pronto soccorso di Santa Mariadove il 33enne con ...Le statistiche, elaborate dal World Economic Forum, confermano come ladell'occupazione sarà legata, per forza di cose, a questo innovativo strumento tecnologico. Proprio per ...

Nuova frontiera dello scippo: gli rubano il monopattino dall'auto in corsa La Gazzetta dello Sport

Dia: 'Il web è la nuova frontiera delle associazioni criminali' TGLA7

Questa nuova frontiera apre numerose opportunità per le organizzazioni criminali, soprattutto in termini di criptovalute e commercio clandestino. Le piattaforme di comunicazione criptate, insieme a ...Gli oceani, non solo da esplorare ma anche da abitare: DEEP presenta il suo ambizioso progetto di habitat sottomarini permanenti.Lo Spazio C21 di via Emilia San Pietro si appresta a inaugurare una nuova stagione espositiva e di progetti ... tecnologie e tecniche di frontiera, per rivolgere la sua critica alla povertà di ...