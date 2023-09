Nosotti | «Lautaro Martinez in formissima! La difesa del Milan dovrà…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 settembre 2023)ha parlato del Derby dio che l’Inter giocherà oggi a San Siro contro ile ha detto la sua anche su. FORMA ? Marco, a Sky Sport, ha parlato così del derby tra Inter e: «ha già segnato 5 gol. E sono curioso di cosa creerà nel derby. È in formissima. I due centrali deldevono perciò andare su di lui in azione combinata». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati