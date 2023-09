Non lasciare mai la chiave all' interno della porta | ti spiego perché | il consiglio del fabbro

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 16 settembre 2023) Unha spiegatoè sbagliatolaall'e come questa abitudine faciliti il lavoro dei ladri. L'uomo ha mostrato una vera e propria simulazione di scasso. I ladri sono sono sempre stati presenti nella società e forse esisteranno fino alla fine dei tempi. I dati relativi ai furti in appartamento, in Italia, variano leggermente di anno in anno, con record minimi nei due anni di pandemia (2020 e 2021). Va anche detto che l'Istat, negli studi relativi ai furti in casa si basa esclusivamente sulle denunce; quando la refurtiva non è particolarmente ingente, infatti, la vittima potrebbe evitare di rivolgersi alle forze dell'ordine. Dai dati Istat, che dunque sono parziali, emerge che il Centro-Nord è la macroregione italiana più ...