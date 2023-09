Non è più la più amata | Kate spiazzata dai sondaggi Chi la supera

(Di sabato 16 settembre 2023)Middleton ha perso consenso. È questo quanto emerge dagli ultimi. La notizia, oltre a catalizzare l'attenzione dei giornali e dei media, spiazza soprattutto la principessa del Galles. Prima di lei solo la regina Elisabetta aveva ottenuto percentuali altissime di popolarità. Ora, c'è stato un vero e proprio ribaltone. Se fino a poco tempo fa il principe William stava sempre un passo indietro rispetto alla moglie, adesso i dati cambiano le carte in tavola. L'indagine di YouGov vede il futuro Re in testa alla classifica. Cosa pesa nel recenteo condotto da YouGov che registra la popolarità dei reali d'Inghilterra? Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata forte l'influenza di Spare, il libro di memorie in cui il principe Harry racconta numerosi retroscena sulla sua vita e sulla sua famiglia. ...

Ilpreoccupante coinvolge un aereo delle Frecce Tricolori, la rinomata pattuglia acrobatica ... Una seconda persona è stata coinvolta nell'incidente, masi hanno ulteriori dettagli sulla sua ...... Cesara Buonamici, l'opinionista del reality, ha attribuito piuttosto a una precisa strategia, volta a eliminare una delle concorrentiforti. Anche Rosy Chin ha ricevuto diverse nomination e...Leclerc ha commentato di par suo la propria qualifica, come riporta Autosprint : " Fare un giro al limite in qualifica è sempre difficile, ma qui ancora disolo per i muretti ma anche per la ...A cosa sarebbe dovuto tutto questo Secondo quanto riportato da Dagospia Gerry Scotti apparirebbe: "agitato del solito" , e questo sarebbe dovuto al fatto che il suo quiz show Caduta libera...

Arriva Felicia (Kingsley) e non ce n’è più per nessuno la Repubblica