Nimalia | la recensione del gioco da tavolo | la perfetta riserva degli animali

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 settembre 2023)– Undi William Lievin, illustrato da Pauline Detraz, per 2-4 persone dai 10 anni in su con partite della durata di circa 20-30 minuti. In Italia è distribuito grazie alla Lucky Duck Games, da poco presente anche nel mercato del nostro paese e già ricca di stupendi titoli accattivanti. Grazie a “” avremo la possibilità di creare la più bellaanimale dove far vivere in armonia tutte le specie dipresenti. Ognuno di essi ha, però, le proprie esigenze. Bisognerà trovare il giusto equilibrio per vincere l’ambito primo posto.– Contenuto e Regole Carte AnimaleIlsi presenta in una comodissima scatolina quadrata super portatile. In copertina vi è la splendida rappresentazione di quella che potrebbe essere una ...