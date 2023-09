New York | il concerto a sorpresa dei Maneskin a Times Square – Il video

(Di sabato 16 settembre 2023) Dopo il successo aiMusic Awards 2023, dove ihanno trionfato nella categoria “Best Rock”, la band romana si è esibita in una New, nella centralissima. Un live show che ha fatto impazzire i fan, accorsi in migliaia a riempire la piazza. Ilimprovvisato arriva a pochi giorni dalla ripartenza del RUSH! World Tour che vedrà iesibirsi al MadisonGarden di Newil prossimo 21 settembre, e poi proseguire nelle maggiori arene del Nord America, Sud America – Argentina, Brasile, Cile e Colombia -, Giappone, Regno Unito, Europa e per la prima volta in Australia. September 16, 2023 Leggi anche: «I ...

Collegamento con Anna Guaita, giornalista del Messaggero e collaboratrice de La Voce di. Puntata di "Visto dall' America di sabato 16 settembre 2023 - a cura di Lorenzo Rendi" di sabato 16 settembre 2023 condotta da Lorenzo Rendi . Tra gli argomenti discussi: Democrazia, Diritti ...2011 - Iniziano i movimenti di Occupy Wall Street a2013: La Costa Concordia si raddrizza completamente dopo 19 ore di lavori all'isola del Giglio, alle ore 4:04. ...AGI - Missione di Ursula von der Leyen domani a Lampedusa . La presidente della commissione europea ha accolto l'invito urgente di Giorgia Meloni e, prima di volare aper l'assemblea Onu, sarà sull'isola, insieme alla premier, per vedere con i suoi occhi la situazione dopo l'ondata di sbarchi delle ultime ore . Le due leader terranno dichiarazioni ...Dopo il successo ai Video Music Awards 2023, dove i Maneskin hanno trionfato nella categoria 'Best Rock', la band romana si è esibita in un concerto a sorpresa a, nella centralissima Times Square. Un live show che ha fatto impazzire i fan, accorsi in migliaia a riempire la piazza. Il concerto improvvisato arriva a pochi giorni dalla ripartenza del ...

Maneskin in concerto a sorpresa a Times Square a New York Agenzia ANSA

Sorpresa a New York, i Maneskin si esibiscono a Times Square: fan in delirio La Stampa

La presidente della Commissione Europea sarà nell'isola insieme alla presidente del Consiglio per vedere con i suoi occhi la situazione dopo l'ondata di sbarchi delle ultime ore. Piantedosi: bloccare ...Ultimo aggiornamento: 18:02 Venerdì, a sorpresa, i Måneskin si sono esibiti in un pop up live show nella celebre Times Square a Manhattan, New York. La band romana è reduce dal trionfo ai VMA’s 2023 ...NEW YORK - Un cubo di marmo traslucido da oltre mezzo miliardo di dollari per portare la grande bellezza che l'umanita' è capace di produrre nel luogo di una delle peggiori tragedie causata dalla mano ...