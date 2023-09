Una persona, verosimilmente la mamma del, è stata invece portata, in ambulanza, al Poliambulatorio. . 16 settembre 2023La Diciotti soccorre 700 migranti In attesa dell'arrivo a Lampedusa, una donna ha partorito sulla motovedetta della Guardia costiera subito dopo il trasbordo in alto mare ma il nascituro è...E undi 5 mesi èdopo essere finito in acqua, prima dello sbarco In giornata si sono verificati momenti di tensione al porto, dove agenti della Guardia di Finanza hanno cercato di ...Caos alla distribuzione pasti Lampedusa, migranti contro Gdf si buttano in acqua per lasciare il molo: in centinaia bloccati da ore -, isolani aiutano barca sugli scogli. È il caos Il ...

Malore improvviso, neonata perde i sensi e muore davanti a mamma e papà. Ipotesi «Sids» tra le cause del deces leggo.it

Neonato morto sbarcato a Lampedusa - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Una donna ha partorito sulla motovedetta della Guardia costiera subito dopo il trasbordo in alto mare ma il nascituro è morto pochi istanti dopo il parto. È successo all'alba di oggi, sabato 16 ...La traversata in mare verso l'Italia insieme a 40 migranti, il parto a bordo di una motovedetta della Guardia costiera dopo il trasbordo in mare. Ma la speranza di aver portato il ...Il cadavere di un neonato è stato sbarcato al molo Favarolo di Lampedusa da una motovedetta della Capitaneria che ha salvato un gruppo migranti nelle acque antistanti l'isola. Subito dopo l'attracco è ...