Neonato morto sbarcato a Lampedusa | nell’hotspot ancora 2 796 migranti

AGI - Nuovo dramma dell'immigrazione. Unprobabilmente per gli stenti durante una delle drammatiche traversate nel Mediterraneo. Il corpicino è stato condotto a Lampedusa dove è arrivato su una motovedetta della Guardia ...... una donna ha partorito mentre si trovava sul barchino - e non sulla motovedetta della Guardia costiera subito dopo il trasbordo in alto mare, come appreso in precedenza - ma il nascituro è...Ilsarebbesubito dopo il parto senza potere essere soccorso, ma sulla tragedia sono ancora in corso accertamenti. .commenta Fotogallery -nato esulla barca dei migranti: posto in una bara bianca - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Fotogallery -nato esulla barca dei migranti: posto in una ...

Migranti Lampedusa, partorisce su motovedetta: neonato muore Adnkronos

Nell'hotspot di Lampedusa ci sono ancora 2.796 migranti. Nella notte ancora arrivi di migranti da Tunisia e Libia.Un bambino è nato e, poco dopo, è morto sull'imbarcazione. La salma sbarcata al molo Favarolo di Lampedusa e sistemata in una bara bianca.LAMPEDUSA. Il cadavere di un neonato è stato sbarcato al molo Favarolo di Lampedusa da una motovedetta della Capitaneria che ha salvato un gruppo migranti nelle acque antistanti l'isola. Subito dopo l ...