Nella rivista | Declan Rice | intervista esclusiva! Tre decenni di FIFA ed EA Sports! IN PIÙ Sarina Weigman! Celtico sotto copertura! Isole Faroe e ALTRO

Leggi su justcalcio

(Di sabato 16 settembre 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ordina qui il nuovo numero con consegna gratuita – seleziona semplicemente “Numero di ottobre 357”. Iscriviti a FourFourTwo oggi e risparmia!verai 13 numeri all’anno… Innanzitutto un messaggio dal nostro editore, James Andrew: Essere il ragazzo nuovo non è facile, che sia in una nuova scuola, in un nuovo lavoro o, in questo caso, in una nuova squadra di calcio. Aggiungeteci l’etichetta di essere il giocatore britannico più costoso di sempre, e potreste perdonareper la sensazione di avere il peso del mondo sulle spalle. Quando FFT l’abbiamo incontrato per questo numero, però, non ne aveva alcuna idea: ...