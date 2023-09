Nato | Erdogan | la Svezia continua a non mantenere le promesse

(Di sabato 16 settembre 2023) "Laper prima cosa deve onorare i suoi impegni, non basta preparare una legge, è necessario che venga messa in pratica". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip, come riporta ...

Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip, come riporta Anadolu, parlando delle richieste turche per l'adesione della Svezia alla, su cui Ankara ha dato un parere positivo ma di ...Valutazioni che il presidente turco Recep Tayyiprispedisce al mittente minacciando ... Poi ha attaccato anche la Svezia , che resta in attesa di adesione alla, processo su cui Ankara ha ...... una tolleranza che sta dando al Cremlino luce verde per ulteriori operazioni di destabilizzazione, avvicinandosi pericolosamente al confine della. Prima dell'incontro trae Putin era ......questo processo" Oltre a questa spiacevole provocazione da parte di un rappresentante della, l'... Pašinjan ne è l'artefice, colui che se ne infischia della teoria propugnata da: 'due ...

"La Svezia per prima cosa deve onorare i suoi impegni, non basta preparare una legge, è necessario che venga messa in pratica". (ANSA) ...Erdogan ha accusato l'Ue di fare di tutto per tagliare i ponti con la Turchia (la Repubblica) Il presidente Recep Tayyip Erdogan, commentando il rapporto di Bruxelles critico nei confronti della ...