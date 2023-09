Nasce “Pe’ Trattore” | associazione culturale che punta alla valorizzazione del Taburno-Camposauro

"È il primo festival chedall'esperienza di Open e metterà a confronto bisogni, urgenze e sogni della generazione Z. Con chi ha tentato di interpretarle o ha per ruolo istituzionale il ...Conoscere comeuna barca, come la si ripara, come avveniva la pesca e come avvien ora, quali ... compresa la cultura enogastronomica che ha accompagnatoanni la nostra terra. In molti già si ...Gli agriturismi rappresentano anche una ottima base di partenzevisitare uno dei circa 5500 ...con il 92% delle produzioni tipiche nazionali che secondo l'indagine Coldiretti/Symbolaproprio ..."È il primo festival chedall'esperienza di Open e metterà a confronto bisogni, urgenze e sogni della generazione Z. Con chi ha tentato di interpretarle o ha per ruolo istituzionale il compito ...

Nasce 'Pe' Trattore': associazione culturale per la promozione del ... anteprima24.it