Napoli | vietata la trasferta a Bologna per i residenti in Campania CorSport

(Di sabato 16 settembre 2023) Nuovo campionato, soliti problemi. Ancora una volta il Casms, il Centro di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha sconsigliato fortemente lae Roma per i tifosi deline per quelli della Roma residente nel Lazio. Domenica 24 settembre infatti sono in programmae Torino-Roma. La determina del Centro, come scrive il, è arrivata ieri pomeriggio sulla scrivania dal ministro Piantedosi, già occupato con la questione migranti, per l’ultima firma. “Le gare di campionato in programma domenica 24 settembre, rispettivamente alle ore 18 e alle ore 20:45, si disputeranno senza la presenza dei tifosi napoletaniine di ...

Sarà infattila trasferta in occasione del match Torino - Roma . La decisione è stata presa in via precauzionale a causa della concomitanza della partita Bologna -e l'ipotesi di ...... la vendita di biglietti èa tutti i residenti nella Regione Lazio'. Punto interrogativo però anche per quanto riguarda la sfida tra Bologna e, in programma domenica 24 alle 18 allo ......dell'Autorità di Pubblica Sicurezza erano relativi alla concomitanza del match tra Bologna e... La decisione è arrivata da poco e, come si sospettava, è ufficialmentela trasferta ai ...... il Barcellona sarebbe pronto a bussare alle porte delper fare un tentativo per Kvicha ... © RIPRODUZIONE

Napoli, vietata la trasferta a Bologna per i residenti in Campania ... IlNapolista

Bologna-Napoli, trasferta vietata ai tifosi residenti in Campania ... CalcioNapoli24

C’era aria di doppio divieto dalla mattina di ieri. Serviva – ed è ormai prassi certificata – l’avallo definitivo del ministro dell’Interno Piantedosi: arrivato nel tardo pomeriggio, in tempo per la d ...Notizie calcio. Niente trasferta a Bologna per i tifosi del Napoli residenti in Campania. E' questa la decisione arrivatà nelle ultime ore dal ministro dell’Interno Piantedosi:, in tempo per la determ ...Il dialetto di Liberato, si sa, è scontraffatto assaje, contratto, nervoso, contaminato e newpolitano come si conviene al cantante misterioso: «Sold out tt cos ...