Napoli | Rudi Garcia | «Sono due punti persi | contento per Raspadori»

(Di sabato 16 settembre 2023) Le parole di, tecnico del, al triplice fischio della partita dei campioni d’Italia contro il Genoaha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Genoa-. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Sappiamo che non abbiamo giocato bene soprattutto nel primo tempo, creando poco. Abbiamo preso due gol su calcio d’angolo, poi c’è stata la reazione della squadra. La luce è arrivata dalla panchina, madue. Prima della Champions League è sempre difficile essere concentrati sul campionato, ma è solo colpa nostra. I gol presi su calci piazzati dimostrano poca determinazione. Il risultato non è stato colpa degli episodi anche se c’era un fallo su Anguissa».– ...

Un solo nome:Garcia. In poche settimane ildi Spalletti, dominatore del campionato, è già un lontano ricordo. Genoa -, il tabellino del match. GENOA (4 - 4 - 2): Martinez; De ...22.43 Anticipo Serie A, Genoa -2 - 2 Sotto di due gol ilriesce a rimontare e pareggiare a Marassi. Buon ritmo, ma portieri quasi inoperosi finché, al ...Garcia getta nella mischia ......guerra ad un macinino arrugginito e sui social i tifosi trovano immediatamente il colpevole in... Mai visto uncosì' il messaggio di Stefano. Anche Vincenzo se la prende con il tecnico ...Ma quello che si presenta a Marassi, è untimido, con meno certezze dopo la sconfitta con i biancocelesti. Tra Raspadori e Lindstrom,Garcia sceglie Elmas, apparso in ottima forma nel ...

Genoa-Napoli, ecco Rudi Garcia cosa si aspetta dalla sua squadra: il retroscena CalcioNapoli24

Genoa CFC-SSC Napoli, Rudi Garcia: "Champions un'ambizione" Vesuvio Live

(Inter-News) Ne parlano anche altri media Quali saranno le scelte di Rudi Garcia fra centrocampo e attacco in Genoa-Napoli Secondo Il Mattino di Napoli, ci sarà invece Elmas nel tridente con ...Il Napoli ha pareggiato 2-2 a Marassi contro il Genoa di Alberto Gilardino. Il pensiero di Maurizio Pistocchi sulla gara dei campani.Il Napoli di Rudi Garcia non riesce a tornare alla vittoria dopo il ko interno contro la Lazio di Sarri. Nel match valevole per la quarta giornata di Serie A partenopei hanno infatti pareggiato in ...