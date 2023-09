Napoli | Politano | 'Gol importante | ma non è bastato Concretizziamo troppo poco'

All'84' arriva il 2 - 2 del: pallone delizioso di Zielinski per, con l'esterno che colpisce perfettamente al volo e batte Martinez per il pari azzurro. Il Genoa nel finale prova a ...22.43 Anticipo Serie A, Genoa -2 - 2 Sotto di due gol ilriesce a rimontare e pareggiare a Marassi. Buon ritmo, ma portieri quasi inoperosi finché, al ...completata all'84' da(...Commenta per primo GENOA -2 - 2 (1 - 0) Reti: 40' pt Bani (G); 11' st Retegui (G), 31' st Raspadori (N), 39' st(N) Assist: 40' pt De Winter (G); 11' st Strootman (G), 31' st Cajuste (N), 39' st Zielinski (N) ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 GENOA -2 - 2 - Marcatori: 40 p.t. Bani (G), 10 s.t. Retegui (G), 31 s.t. Raspadori (N), 39 s.t.(N) Che paura per ilche pareggia al Luigi Ferraris svegliandosi nel finale. Uomini di Garcia che provano sin da subito a gestire i ritmi, Genoa in versione diesel nel primo tempo. E' ...

Genoa 2 - 2 Napoli, gli azzurri pareggiano con Raspadori e Politano Telenord.it

Diretta Genoa-Napoli 2-2: pareggia Politano. Segui la partita di oggi LIVE Corriere dello Sport

GENOVA (ITALPRESS) – Pareggio al cardiopalma tra Genoa e Napoli. Finisce 2-2 al ‘Ferraris’, al termine di una sfida molto aperta e conclusasi con la rimonta della compagine partenopea, apparsa comunqu ...Pericolo scampato. Il Napoli esce indenne dalla trasferta di Genova ma… quanta paura! Sotto di due reti (Bani e Retegui) dopo 75 minuti di rara inconsistenza, la squadra di Garcia ...(Adnkronos) – Genoa e Napoli pareggiano 2-2 nell’anticipo serale in calendario per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Il Napoli, sotto 2-0, evita il k.o. nel finale con i gol di R ...