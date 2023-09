Napoli | Ostigard | «Oggi è un’ottima occasione per ripartire»

... esultanza gol Leo Ostegard Dopo aver avuto la conferma per la sua prima da titolare, il difensore delha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Genoa "Sicuramente ...Commenta per primo Leo, difensore del, debutta dal primo minuto in campionato contro il Genoa, sua ex squadra, e prima del match racconta le sue emozioni a Dazn : 'Sicuramente è una bella sensazione ...SOCIETÀ SPORTIVA CALCIO(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo,, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia....di Dazn che svela il perché il calciatore kosovaro delnon farà parte della gara di Serie A dal titolare. Rrahmani non giocherà per scelta tecnica di Rudi Garcia . Al suo posto c'è...

Le formazioni ufficiali: out Malinovskyi e Rrahmani, gioca Ostigard Diretta

20:20 - Leo Ostigard, difensore del Napoli, debutta dal primo minuto in campionato contro il Genoa, sua ex squadra, e prima del match racconta le sue emozioni a DAZN: "Sicuramente è una bella ...Il difensore norvegese Leo Ostigard è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Genoa-Napoli soffermandosi anche sulla sua ex squadra.Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "Ostigard al posto di Rrahmani E' una scelta importante per un giocatore che deve sfruttare l'occasione. Il Napoli ha tante competizioni da giocare".