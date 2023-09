Napoli | Ostigard | 'Del Genoa posso dire solo cose belle'

(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo,, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia. CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 12, ...Politano partirà dalla panchina Db26/10/2022 - Champions League /- Rangers / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol LeoIlè pronto a scendere in ...(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo,, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.(4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo,, Juan ...

Genoa-Napoli: Garcia lancia Ostigard ed Elmas - ilNapolista IlNapolista

LIVE - Genoa-Napoli: formazioni ufficiali. Ostigard ed Elmas titolari AreaNapoli.it

Formazioni ufficiali Genoa Napoli. Sono state comunicate anche le formazioni Genoa Napoli per quella che sarà la 4a giornata del campionato italiano che si giocherà alle ore 20:45 tra la squadra di Gi ...La cronaca in diretta di Genoa-Napoli in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena il match tra Genoa e Napoli, valevole per la quarta giornata del nuovo campionato di Serie ...