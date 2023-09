Il pericolo Nel corso delle indagini è stato rilevato l'effettivo pericolo per lae sono ... La direzione distrettuale antimafia diaveva già inoltrato richiesta di applicazione di misura ...La redazione di VesuvioLive.it ha raccolto in esclusiva il racconto di unadi tentata violenza sessuale e rapina a mano armata, che all'atto del riconoscimento dei ...residenziale della...... frazione del comune di Giuliano in Campania,vicino. Una moto con a bordo un ragazzo e una ... Controllando i documenti del ragazzo che guidava la moto dalla quale è stata sbalzata ladel ...L'altraè un un lavoratore edile di 60 anni che ha perso la vita in un incidente avvenuto ... le ultime vittime sono un 44enne precipitato da un tetto ad Arzano (), un 52enne schiacciato ...

Napoli, la vittima della rapina dal benzinaio: «La mia vita è cambiata, pene più dure per i minorenni» ilmattino.it

Napoli, sparò contro un uomo che si oppose a una rapina in scooter, preso 17enne RaiNews

Un 45enne è stato arrestato a Qualiano (Napoli): aveva rapinato una donna puntandole contro una pistola, è stato rintracciato grazie alle telecamere ...Una pericolosa tendenza. Quella di prendere un'auto di lusso a noleggio da parte di giovani, per riprendere la corsa a folle velocità e postarla sui social. Nella notte tra il 13 e il ...(CalcioNapoli24) "Il Napoli non c'entra nulla. Ma è ovvio che diventi la vittima sacrificale ogni volta che c'è un big match e scatta la caccia al biglietto (...) In teoria è una procedura semplice, ...