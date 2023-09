Napoli | Garcia aveva un nome per la difesa ma lo scout azzurro aveva altre idee

... sarà la sfida contro il; un match difficilissimo per il club neopromosso considerando la forza dei campioni d'Italia e la voglia di riscatto della squadra didopo la sconfitta in casa ......la sfida tra Fiorentina e Atalanta mentre ilprova a superare le carenze viste con la Lazio ma si comincia a insinuare il dubbio che Natan e Cajuste siano inserimenti discutibili.sente ...- GENOA: IL PRONOSTICO Sulla carta il segno 2 a favore delsembra ipotizzabile, anche perchépotrebbe approfittare di un eventuale pareggio nel derby di Milano, e la presenza ...Fabio Capello, ex allenatore e opinionista di Sky Sport, ha parlato di Rudie dela Radio Kiss Kiss Fabio Capello, ex allenatore e opinionista di Sky Sport, ha parlato di Rudie dela Radio Kiss Kiss. Le sue dichiarazioni: LE PAROLE - "Io andrei ...

Le probabili formazioni di Genoa-Napoli: due novità per Garcia, dubbio a destra Tutto Napoli

In vista della sfida di questa sera contro il Genoa, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è alle prese con alcuni dubbi di formazione - ammesso che li abbia - a poche ore dalla partita valevole per la ...Garcia attende il Kvaratskhelia al top con grande fiducia: "Non sono preoccupato per lui. Gli è mancato il gol nel primo tempo con la Lazio per un po' di fortuna, ci sono stati tiri deviati o contrast ...Elif Elmas rischia di diventare un caso al Napoli e l’Inter prova ad approfittarne. Il macedone, che con Spalletti era praticamente un titolare aggiunto, con Garcia ha giocato appena 19 minuti nelle p ...