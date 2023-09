Napoli | Demme sempre più ai margini | è finito ai margini della rosa

(Di sabato 16 settembre 2023) Le strade tra Diegoe la SSCsi separeranno a giugno 2024 e forse anche prima. Sia il giocatore che la società stanno infatti cercando una soluzione che possa accontentare entrambe le parti. Il centrocampista azzurro è infattiai, con Rudi Garcia che non lo considera un calciatore fondamentale L'articolo

Nel: Gollini e i non convocatie Russo. Nel Genoa: Messias e Vogliacco. Squalificati. Nel: nessuno. Nel Genoa: nessuno. Diffidati. Nel: nessuno. Nel Genoa: nessuno. Gli ......SSCin EA Sports FC 24 Andiamo a svelare ratings e overall della rosa della SSCin EA ...Olivera 78 Giovanni Simeone 78 Jesper Lindstrom 77 Pierluigi Gollini 76 Juan Jesus 75 Diego...Ilha pubblicato l'elenco dei convocati per il match di domani con il Genoa . Quest'oggi c'è ... Assenti Gollini e...... ilsfida il Genoa sul campo di Marassi nell'anticipo serale del sabato. Matteo Politano (... Assenti invece ci sono Diegoe Pierluigi Gollini. Questo l'elenco dei convocati da parte del ...

Napoli, le ultime su Politano: novità su Gollini e Demme Corriere dello Sport

SSC Napoli, il report: Politano si è allenato con il gruppo! Gollini e Demme hanno svolto lavoro personalizzato CalcioNapoli24

Le strade tra Diego Demme e la SSC Napoli si separeranno a giugno 2024 e forse anche prima. Sia il giocatore che la società stanno infatti cercando una soluzione che possa accontentare entrambe le ...I Campioni d’Italia in carica devono e vogliono riscattare la sconfitta casalinga contro la Lazio avvenuta prima della pausa e che interrotto la striscia positiva di vittorie nelle prime due giornate- ...Sfida dei grandi ritorni. Quello del Genoa nella massima serie, e del Napoli col tricolore sul petto. L’ultimo incontro al Marassi tra le due squadre aveva visto i campani prevalere nei minuti finali, ...