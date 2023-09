Mutui | arrivano delle ottime notizie | cosa sta succedendo e perché il costo del denaro sta diminuendo

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 16 settembre 2023) Finalmentepositive per tutti coloro che stanno pagando un mutuo. Ecco per quale motivo ilsta andando al ribasso. A seguito di un anno di continui aumenti, i tassi di interesse deifinalmente stanno iniziando a scendere. Infatti, dopo 365 giorni di aumenti, in base a ciò che possiamo leggere dalle bollettino, i tassi stanno subendo un lieve calo. Infatti, nel mese di luglio, i numeri erano pari al 4,58%, mentre a giugno al 4,65%. Si tratta di una situazione che però non dipende dalla BCE. Ribasso tassi- ilovetrading.itInsomma, è questo un momento in cui coloro che hanno sottoscritto un mutuo, stanno tirando un vero e proprio sospiro di sollievo. Ma vediamo insieme di analizzare la questione in modo da capire dasono dovuti questi ...