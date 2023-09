Muore il celebre pittore e scultore Fernando Botero

(Di sabato 16 settembre 2023) È morto all’età di 91 anni ilartista plastico colombiano, famoso in tutto il mondo per i suoi caratteristici personaggi voluminosi. L’illustreè deceduto di polmonite nella sua residenza di Monaco. La notizia è stata confermata il 15 settembre 2023 dal giornalista Julio Sánchez Cristo su W Radio in Colombia. Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha scritto su Twitter: “È morto, ildelle nostre tradizioni e dei nostri difetti, ildelle nostre virtù. Ildella nostra violenza e della nostra pace. Della Colomba mille volte scartata e mille volte posta sul suo trono.”è ...

