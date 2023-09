MUNICIPIO XIV – Festa dello Sport al Santa Maria della Pietà

(Di sabato 16 settembre 2023) Si potranno praticare le varie discipline proposte alla presenza di autorevoli personaggi del mondoe partecipare gratuitamente a lezioni aperte. Presenti anche associazioni e organizzazioni che illustreranno progettiivi, sociali e culturali. Non mancherà, sabato 16 settembre, uno spettacolo teatrale per bambini. Il Presidente delXIV MarcoPorta “Un evento che dal 2016 mancava nel nostro territorio e su cui abbiamo deciso di investire perché crediamo nellocome strumento di benessere, inclusione e aggregazione sociale. Una nuova iniziativa realizzata nel Parco delper valorizzarne sempre più la grande vocazione socioculturale” “Evento fortemente voluto ...

... capogruppo capitolino di Azione, Silvia Ambrosio, membro del Direttivo Provinciale e assessore ombra all'ambiente di Azione, e Camilla Bargione, consigliera deldella Lista civica ...Leggi il dettaglio delle iniziative organizzate nelVII ,X . L'elenco completo degli eventi romani è disponibile sulla pagina dedicata del portale di Roma ...... sabato 16 settembre il(Roma Monte Mario) ha programmato la pedonalizzazione di piazza Nostra Signora di Guadalupe . 'L'iniziativa - riporta la nota di Roma Capitale - prevede anche la ......organizzata dall'associazione 'Il Piacere di Sapere APS' con la collaborazione delRoma 1 ...) e il problema della toscanizzazione rinascimentale. 6 ottobre 2023 Il passaggio al romanesco '...

“No al taglio indiscriminato dei pini di via della Lucchina, via Tarsia e via Camilla Ravera. Ad eccezione di tre esemplari, le alberature presenti su queste strade godono di ottima salute e non ci ri ...Dal pomeriggio fino a sera il quartiere si illumina tra arte, spettacoli, musica dal vivo, street food e tante bancarelle ...Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.