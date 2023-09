Moviola Inter-Milan | Sozza bravo a non cascare nei ripetuti tuffi

Leggi su inter-news

(Di sabato 16 settembre 2023)ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la quarta giornata di Serie A 2023-2024 e finito 5-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Seregno, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Simonevoto 6. Primo derby con un arbitro “dio”, dopo Paolo Casarin oltre quarantacinque anni fa (ma lui è nato a Venezia). Protesta molto, come da sua tradizione, ilper il primo dei cinque gol che incassa. Sulla corsa di Marcus Thuram c’è un contrasto fra Denzel Dumfries e Theo Hernandez: entrambi corrono e si contrastano a vicenda, dare fallo in attacco sarebbe stato esagerato (così come fischiare il ...