MOVIOLA – Inter-Milan | gol di Mkhitaryan | rossoneri furiosi per contatto Thuram-Thiaw

Leggi su sportface

(Di sabato 16 settembre 2023) L’è già in vantaggio. Dopo pochi minuti del derby contro il, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i nerazzurro sbloccano la partita grazie ache chiude alla perfezione l’assist di Dimarco e trova la rete dell’1-0. L’azione parte dall’azione personale di Marcusche si invola sulla fascia destra, superacon anche unfisico ma per l’arbitro e l’assistente è tutto regolare. Dal Var lasciano la valutazione da campo e il gol dunque è regolare. SportFace.