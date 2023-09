Profeta in patria, Simone Sozza della sezione di Seregno, ma nato a Milano, dirige unsenza grandi episodi da. Giusto convalidare il gol del vantaggio nerazzurro, visto che è Thiaw a ...... giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 18, arbitra Simone Sozza della sezione di Seregno, su Calciomercato.com gli episodi dadel. INTER - MILAN Sabato 16/09 h.18.00 Arbitro : Sozza ...L'Inter è già in vantaggio. Dopo pochi minuti delcontro il Milan, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i nerazzurro sbloccano la partita grazie a Mkhitaryan che chiude alla perfezione l'assist di Dimarco e trova ...Roma - Milan, i casi da. Questi i principali episodi dubbi. Al 7' contatto tra Rui Patricio ... Rosso e squalifica in arrivo, salterà ildopo la sosta Nazionali. Per Marelli è un rigore ...

La moviola: proteste sul vantaggio nerazzurro, netto il fallo da rigore di Theo La Gazzetta dello Sport

Moviola Derby Inter-Milan 5-1: prestazione rivedibile di Sozza | PM NEWS Pianeta Milan

Graziano Cesari, moviolista Mediaset, ha analizzato per noi i casi arbitrali di Inter-Milan. Intanto un giudizio sull'arbitro: "Simone Sozza merita un 9, perfetto sotto ogni punto di vista.Ecco la live di Inter-Milan, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A: derby d’alta quota tra le prime due della classe Pronti a seguire Inter-Milan in live insieme a noi Il match… L ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ ...