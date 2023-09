Mourinho Smalling verso forfait | Lukaku e Dybala giocano

(Di sabato 16 settembre 2023) Il tecnico giallorosso: "L'intenzione è avere zero giornate di squalifica" ROMA - "continua ad essere un giocatore fondamentale per noi, è facile comunicare con i giocatori come lui. Non penso che domani sarà a disposizione, ma aspettiamo l'allenamento di oggi. Magari recupera in extremis p

IN CONFERENZA STAMPA L'Empoli non è partito bene. Che squadra si aspetta di fronte "L'... Come sta"Voi siete sempre negativi fortunatamente noi siamo più positivi.è un ...ASSENTI - 'Pellegrini è fuori, non ci sono dubbi,per me è fuori ma magari succede ...su Totti: 'Non ho fatto nulla'TOTTI - 'Con Francesco parlo di banalità. Non sono nessuno per dire ...Roma - Empoli ROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Ndicka,, Llorente; Kristensen, Aouar, Pellegrini, Cristante, Zalewski; Lukaku, Dybala. Allenatore: José. EMPOLI (4 - 3 - 3): Berisha, ...Ma chi potrà giocare dal primo minuto e chi invece dovrà cominciare dalla panchina per evitare ulteriore stress muscolare Questo è un dubbio chescioglierà tra oggi e domani mattina insieme ...

LIVE - Mourinho: "Smalling potrebbe non esserci, giocheranno Lukaku e Dybala" Il Romanista

Mourinho: “Smalling rischia di non essere convocato. Non ho chiesto Totti” ForzaRoma.info

2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – “Smalling continua ad essere un giocatore fondamentale per noi, è facile comunicare con i giocatori come lui. Non penso che domani sarà a disposizione, ma as ...José Mourinho presenta la sfida contro l'Empoli di domani: ecco le parole dell'allenatore della Roma in conferenza su Lukaku e Dybala ...Alla vigilia della partita, José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa: “L’Empoli ha una rosa organizzata, con loro è sempre una partita difficile. Smalling probabilmente non ci sarà, forse ...