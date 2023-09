Mottola | Scalera | “I residenti di Via Goldoni si ribellano al rumore proveniente dal PTA”

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 16 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano “Non ci sono dubbi l’inquinamento acustico, nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno soprattutto se viene procurato dà un motore che si trova nella parte esterna di un ospedale è intollerabile, fastidioso, ma soprattutto, pericoloso per la salute fisica e mentale di un cittadino. Arriviamo al fatto, sollecitato da Franco Gentile, portavoce di alcuni mottolesi, mi sono recato presso il PTA didove ci sono dei problemi seri e gravi di acustica, dovuti ai motori dei climatizzatori che si trovano nella parte antistante la struttura, rumori che durano da anni. Attenzionerò il problema al Direttore Generale della Asl di Taranto Gregorio Colacicco, per capire come risolvere il problema, perché in questa zona non si può vivere, soprattutto d’estate perché disturba la quiete di tutto il quartiere, credo che con una coibentazione si ...