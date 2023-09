(Di sabato 16 settembre 2023) (Adnkronos) – In un settembre ricco di novitàespande le famiglieG con una serie di nuovi modelli che possono anche partecipare al nuovo“Trade In” pensato per chi vuole sostituire il proprio smartphone. Il modello più raffinato è l’40 neo, caratterizzato da un design ultra-sottile (7,76 mm), dai bordi curvi che lo rendono facile da impugnare e da una elevata resistenza a urti e immersioni (è dotato di certificazione IP68). Dotato di un sensore fotocamera Ultra Pixel da 50MP con tecnologia di messa a fuoco istantanea con prestazioni notevolmente migliorate in condizioni di scarsa illuminazione l’40 neo offre un display pOLED ultrawide da 6,5? a contrasto infinito con neri più profondi e colori più vividi e una velocità di ...

Ogni custodia si abbina perfettamente al colore Pantone scelto per ogniedge 40 neo. Il nuovo edge - alimentato da Android 13 stock - offre fra l'altro i nuovi miglioramenti di Moto Secure ...Questol'impegno diper un futuro più sostenibile, offrendo allo stesso tempo una protezione extra. Funzionalità di un livello superiore Le funzionalità rendono il dispositivo di un ...... cosa chel'ipotesi dello schermo LCD e non OLED. Il leak non chiarisce il modello di chip che sarà installato sotto la scocca del nuovo mid - range di(il G53 ha uno Snapdragon 480+...Ogni custodia si abbina perfettamente al colore Pantone scelto per ogniedge 40 neo. Il nuovo edge - alimentato da Android 13 stock - offre fra l'altro i nuovi miglioramenti di Moto Secure ...

Motorola rafforza gamma edge e moto g, al via programma 'Trade In' Adnkronos

Motorola G54 in arrivo: come sarà Libero Tecnologia

Questo rafforza l’impegno di Motorola per un futuro più sostenibile, offrendo allo stesso tempo una protezione extra di cui i consumatori possono sentirsi soddisfatti. Proseguendo la pluriennale ...In un settembre ricco di novità Motorola espande le famiglie Edge e Moto G con una serie di nuovi modelli che possono anche partecipare al nuovo programma “Trade In” pensato per chi vuole sostituire i ...Motorola presenta al mondo il nuovissimo edge 40 neo e altri due smartphone andando a coprire una fascia ampia di prezzo sul mercato.