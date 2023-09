Morto Federico Bucci | il prorettore della sede di Mantova del Politecnico di Milano era stato investito

(Di sabato 16 settembre 2023) Due settimane erae le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Èin ospedaledidelditravolto da un’auto il 2 settembre mentre faceva jogging. Erasoccorso e trasportato all’ospedale Borgo Trento di Verona. In un post sui social il ricordo del sindaco di, Mattia Palazzi, che ha proposto di dedicargli lo studentato di prossima costruzione in città.“amava davvero il suo lavoro e lo svolgeva con grande entusiasmo. Era spesso dirompente e in più di una occasione abbiamo anche polemizzato nel merito di alcune scelte. Ma sempre, ogni volta, ...

Morto Federico Bucci, il prorettore del Politecnico investito sul lago di Garda a inizio settembre La Gazzetta di Mantova

Morto Federico Bucci, pro-rettore del politecnico di Milano TGLA7

