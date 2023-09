Morte Botero | a Medellin l' omaggio dei colombiani

(Di sabato 16 settembre 2023) Decine direndonoa Fernando, lo scultore e pittore sudamericano morto all'eta' di 91 anni. In molti ahanno deposto dei fiori davanti all'ingresso del museo di ...

Grande amante dell'Italia,sara' sepolto a Pietrasanta, in provincia di Lucca, secondo le sue volonta'. 16 settembre 2023è stato sposato tre volte. La sua prima moglie fu Gloria Zea, tra il 1955 e il 1960, e ... L'ultima mostra prima della sua, intitolata "Sensualità e malinconia", è stata inaugurata proprio ...Così il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha ricordato sui social, l'artista più famoso del Paese latinoamericano. "Il pittore della nostra violenza e della pace. Della colomba mille ......contemporanea Una delle sue opere più celebri è la serie di dipinti dedicata alle nature. La ... Oltre alle sue opere pittoriche,è noto anche per le sue sculture monumentali. Le sue ...

Decine di colombiani rendono omaggio a Fernando Botero, lo scultore e pittore sudamericano morto all'eta' di 91 anni. In molti a Medellin ...L'artista plastico colombiano più conosciuto al mondo, Fernando Botero, è morto a Montecarlo, città dove risiedeva, vittima a 91 anni di una forma grave di polmonite, che lo ha stroncato.