Mortara PV | si schianta con l’auto contro un albero sulla SS494 | David Ulivari morto a 18 anni

Incidente mortale questa notte nei pressi di, in provincia di Pavia. A perdere la vita è stato un 18enne, David Ulivari, un ragazzo di origine romena, residente nella cittadina lomellina. Intorno alle 2,30, mentre viaggiava da solo verso ...Incidente mortale questa notte nei pressi di, in provincia di Pavia . A perdere la vita è stato un 18enne, David Ulivari, un ragazzo di origine romena, residente nella cittadina lomellina. Intorno alle 2,30, mentre viaggiava da solo ...Incidente mortale questa notte nei pressi di, in provincia di Pavia. A perdere la vita è stato un 18enne, David Ulivari, un ragazzo di origine romena, residente nella cittadina lomellina. Intorno alle 2,30, mentre viaggiava da solo verso ...Incidente mortale questa notte nei pressi di, in provincia di Pavia . A perdere la vita è stato un 18enne, David Ulivari, un ragazzo di origine romena, residente nella cittadina lomellina. Intorno alle 2,30, mentre viaggiava da solo ...

Mortara: auto si schianta contro un albero sulla statale 494, muore ... Vigevano24.it

Tragedia a Mortara, 18enne fuori strada si schianta contro un albero e muore Prima Pavia

Intorno alle 2.30 nella notte tra venerdì e sabato ha perso il controllo della sua Fiat Croma mentre stava tornando a casa, a Mortara. Sulla statale 494 alla periferia della città l'auto del ragazzo, ...Si schianta con l'auto contro un albero e muore sul colpo. David Ulivari, ragazzo di 18 anni, ha perso la vita in un tragico incidente, avvenuto nella notte tra venerdì ...(ANSA) - MORTARA (PAVIA), 16 SET - Incidente mortale questa notte nei pressi di Mortara, in provincia di Pavia. A perdere la vita è stato un 18enne, David Ulivari, un ragazzo di origine romena, ...