Mortara PV | si schianta con l’auto contro un albero sulla SS494 | David Ulivari morto a 18 anni

(Di sabato 16 settembre 2023) Ancora una giovane vittima della strada, ancora sangue sulle carreggiate italiane: l'ennesimo dramma si è consumato la scorsa notte a Mortara, in provincia di Pavia, precisamente sulla Strada Statale 494 tra Mortara e Parona, dove a perdere la vita è stato Sorin David Uivari, diciottenne rumeno, ma da tempo residente a Mortara.

Ha perso il controllo della sua sua Fiat Croma mentre stava percorrendo il tratto della statale 494 alla periferia della città. Il mezzo è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. Sorin Da ...Nell'incidente stradale a Mortara non è rimasta coinvolta nessun'altra persona: la vittima si chiamava Sorin David Uivari e aveva 18 anni ...