Morta Nerina Fontana | la donna presa a botte dal figlio | un omicidio agghiacciante

(Di sabato 16 settembre 2023) Ènella notte, ladi 72 anni colpita con calci e pugni dal45enne Ruben Andreoli dopo un litigio in casa a Sirmione, nel bresciano. Nell’appartamento oltre a madre eviveva anche la compagna dell’uomo, unadi origini ucraine che ha assistito alla brutale aggressione.in ospedale a Brescia venti minuti dopo mezzanotte. Era stata trasportata in condizioni disperate. Ilè stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di- Sconosciuti i motivi dell’diAncora sconosciuti al momento i motivi della lite anche se secondo alcune fonti ...

