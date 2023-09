Monza | Palladino | «Colombo è pronto Sulla partita contro il Lecce…»

(Di sabato 16 settembre 2023) Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfidail Lecce. Le sue dichiarazioni Raffaele, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfidail Lecce. Le sue dichiarazioni. PAROLE – «Non ho ancora deciso chi giocherà ma al di là di chi parte dall’inizio a me interessa soprattutto la mentalità. Chi scende in campo deve avere fame e voglia, in quella posizione possono giocare in tanti e da tutti mi aspetto il massimo.comunque è. Quest’anno credo che il campionato sia di un livello ancora superiore rispetto allo scorso perché il livello tecnico si è alzato. Noi cercheremo di giocarcela con tutti come abbiamo sempre fatto».

