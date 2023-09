(Di sabato 16 settembre 2023) Un anno diper Raffaele, al timone dei biancorossi dal settembre del 2022: "Per me è un orgoglio aver difeso questi colori e aver raggiunto grandi risultati. Proveremo a fare ancora di ...

Lo ha detto il tecnico del Lecce, Roberto D'Aversa alla vigilia della trasferta dicontro la squadra di Raffaele. Sette punti per i giallorossi, come la Juventus. E sulle difficoltà ...Un anno diper Raffaele, al timone dei biancorossi dal settembre del 2022: "Per me è un orgoglio aver difeso questi colori e aver raggiunto grandi risultati. Proveremo a fare ancora di più". ...' Dopo un anno diil mio impegno è quello di tenere la squadra ad alti livelli'. Queste le parole del tecnico biancorosso Raffaelealla vigilia del match casalingo contro il Lecce. Di fronte c'è una ...- Lecce,alla vigilia: 'D'Ambrosio non ha recuperato'Chi non ci sarà è D'Ambrosio, ancora ai box dopo l'infortunio alla caviglia rimediato ad agosto nella gara con l'Empoli: 'Ancora ...

Monza: Palladino; calcio senza memoria, passato non conta La Sicilia

Il Monza ospiterà il Lecce al rientro della sosta per le nazionali nella quarta giornata di campionato, nel match in programma all’U-Power Stadium domenica 17 settembre alle 15:00. Alla vigilia del ...Un anno di Monza per Raffaele Palladino, al timone dei biancorossi dal settembre del 2022: "Per me è un orgoglio aver difeso questi colori e aver raggiunto grandi risultati. Proveremo a fare ancora di ...Vigilia di Monza-Lecce, match della quarta giornata del campionato di Serie A. Le dichiarazioni in conferenza stampa del tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino Tre punti in altrettante gare di ...