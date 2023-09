Montagna | pastore scivola per 30 metri | messo in salvo nel Comasco

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 settembre 2023) Milano, 16 set. (Adnkronos) - Undi 35 anni che stava cercando il suo gregge èto per una trentina diin un canale molto ripido, al di sotto della cima del monte Moregallo nel comune di Valmadrera in provincia di Como. L'allarme è scattato stamane, ma il primo tentativo dell'elisoccorso dell'Areu è andato a vuoto a causa della nebbia presente in zona. Si è quindi proceduto in altro modo: una squadra è stata portata in quota, quindi i soccorritori hanno iniziato la risalita a piedi, mentre un'altra squadra della stazione Triangolo Lariano era a Valbrona, con tre tecnici pronti all'imbarco. Non appena le condizioni meteorologiche sono migliorate, l'elisoccorso ha portato medico e tecnico di elisoccorso del Cnsas fino a dove si trovava il, mentre la seconda squadra li ha raggiunti a piedi. ...