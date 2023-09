Mondo Convenienza | dopo 4 mesi di sciopero stop ai regolamenti aziendali punitivi Cobas | “Paghe indegne | la mobilitazione continua”

(Di sabato 16 settembre 2023) “La truffa è servita. Via il regolamento aziendale, ma resta il contratto pulizie multiservizi. Restano leda 6,80 euro lordi l’ora. Resta il meccanismo infernale dell’indennità di trasferta su base mensile. Restano i 25 licenziamenti. Niente marcatempo per misurare e retribuire le ore effettive di lavoro. Niente contratto nazionale della logistica. Niente di niente di quello per cui da 110 giorni i facchini, autisti e montatori in appalto distanno scioperando“. Così SiFirenze commenta l’esito del tavolo nazionale sulla vertenza che riguarda il gruppo dell’arredamentoe coinvolge anche il sito logistico in appalto di Campi Bisenzio dove daè in corso la protesta contro le inique condizioni di lavoro. Per Si ...

Prosegue il confronto tra i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs e la direzione di Iris Mobili/sulla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori degli appalti . Nel mese di agosto le parti, in un verbale di intesa, avevano condiviso l'avvio di un percorso volto alla ...- - > . Il tavolo nazionale trae i sindacati di categoria confederali nazionali si è concluso con l'impegno ad applicare l'accordo del 31 luglio. In quell'occasione, il gruppo Carosi si era impegnato a far ...... chiedono il suo aiuto e di saper dire "No" quando lae la prudenza vorrebbero che non ...i tantissimi Umberto Mormile che Fabio Repici ha strappato al fango e al ludibrio del, e nel ...... prestazioni elevate enon si trovano comunemente insieme in questo campo. Tra le tante ... considerando il numero elevato di clienti che l'azienda svizzera vanta in tutto il. Abbonati ...

Ore decisive per la vertenza Mondo Convenienza Il Manifesto

Un contratto per la filiera di Mondo Convenienza Avvenire

Prosegue il confronto tra i sindacati di categoria e la direzione di Iris Mobili/Mondo Convenienza sulla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori degli appalti, con particolare riferimento agli a ...Negli scorsi mesi i Cobas hanno organizzato manifestazioni di protesta, seguite da licenziamenti, per denunciare le situazioni di sfruttamento ...Un contratto vero per i facchini, i montatori e gli autisti di Mondo Convenienza. È arrivato dalla capitale, nella serata di ieri, l’epilogo per la vicenda dei lavoratori in protesta, che tra scioperi ...