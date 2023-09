(Di sabato 16 settembre 2023) commenta La famiglia di undiha presentatocontro un educatore per presunti abusi avvenuti nell'ambito di un campo estivo di, a inizio estate, in riviera romagnola. ...

commenta La famiglia di undiha presentato denuncia contro un educatore per presunti abusi avvenuti nell'ambito di un campo estivo di pallavolo, a inizio estate, in riviera romagnola. Secondo quanto riferito dal ...un istruttore di pallavolo è accusato di abusi sessuali nei confronti di un bambino di 13 ... Pensando che ildormisse, lo avrebbe toccato nelle parti intime per poi allontanarsi ...Brilla la stella di Giulio Musiani. Ilspoletino ha infatti vinto il Campionato nazionale Fmi di E - Bike Enduro nella categoria EU, ...occasione dell'ultima tappa svoltasi a Montecreto (). ...un istruttore di pallavolo è accusato di abusi sessuali nei confronti di un bambino di 13 ... Pensando che ildormisse, lo avrebbe toccato nelle parti intime per poi allontanarsi ...

Modena, 13enne denuncia: "Molestato dall'allenatore di pallavolo" TGCOM

Una raccolta fondi per aiutare la mamma di Cris: il 13enne annegato a Peschiera Prima Verona

La famiglia di un 13enne di Modena ha presentato denuncia contro un educatore per presunti abusi avvenuti nell'ambito di un campo estivo di pallavolo, a inizio estate, in riviera romagnola. Secondo ...Questo sito utilizza cookies tecnici e di profilazione di terze parti per le sue funzionalità. Chiudendo questo banner o continuando la navigazione sul sito acconsenti all’uso dei cookie. OK, HO ...Un 14enne noto alle forze dell'ordine rapina una 13enne della sua sigaretta elettronica. La polizia interviene e lo rintraccia, denunciandolo e riaffidandolo alla famiglia. Episodio avvenuto a Modena ...