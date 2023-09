Milano | morto 23enne aggredito sui Navigli Il presunto killer | Infastidiva una ragazza

(Di sabato 16 settembre 2023) Non ce l'ha fatta il giovane italiano di 23 anniin viale Gorizia, zona Darsena, alle 4 di mercoledì mattina. Il giovane era stato trovato a terra incosciente e trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico didopo che gli agenti di polizia gli avevano praticato un massaggio cardiaco.

Una presa a tenaglia sul collo lunga sette minuti, una scazzottata e infine la morte : così se ne va, dopo il coma irreversibile, Yuri Urizio, a 23 anni . E resta "dentro" chi, nella notte ...

E' Yuri Urizio la vittima 23enne dell'aggressione, nella notte di mercoledì 13 settembre in Viale Gorizia a Milano