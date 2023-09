Milan-Newcastle | data | orario e diretta tv gironi Champions League 2023 24

(Di sabato 16 settembre 2023) Sta per tornare la, e ilsi prepara ad esordire contro il. La formazione di Pioli sfiderà gli inglesi nel match valevole per la prima partita del girone, in programma per martedì 19 settembre alle ore 18:45 a San Siro. La sfida sarà visibile inesclusiva su Sky Sport. SportFace.

La prossima settimana le due milanesi apriranno la campagna europea in Champions League: il Milan ospiterà a San Siro il Newcastle dell'ex Tonali, mentre l'Inter sarà impegnata in terra basca

Champions League - Milan-Newcastle, probabili formazioni, statistiche, info utili e dove vederla in tv e live streaming Eurosport IT

Si riparte. E si riparte davvero col botto. Esaurita la sosta per gli impegni delle Nazionali, San Siro torna a indossare l’abito delle occasioni migliori perché va di scena la sfida ...La prossima settimana le due milanesi apriranno la campagna europea in Champions League: il Milan ospiterà a San Siro il Newcastle dell’ex Tonali, mentre l’Inter sarà impegnata in terra basca nella ...Inter-Milan, tutte le indicazioni su dove vedere il Derby in diretta tv e in streaming, sabato 16 settembre dalle 18 ...